Camera di Commercio, sì alla fusione tra Irpinia e Sannio La decisione, la pubblicazione sul Burc

La fusione delle Camere di Commercio di Avellino e di Benevento si farà. A sorpresa sull'ultimo Bollettino Ufficiale della Regione Campania è stato pubblicato il decreto del governatore Vincenzo De Luca per la distribuzione dei seggi nel consiglio del nuovo ente camerale di Irpinia e Sannio. Un provvedimento apparso ieri sul portale di Palazzo Santa Lucia.

La riforma è fortemente contestata a livello nazionale. Il decreto di De Luca costituisce la tappa decisiva per la nascita della nuova Camera di Commercio Irpinia-Sannio. Dopodiché, una volta indicati i nomi di coloro che faranno parte della compagine consiliare, si procederà con la prima riunione e la designazione del presidente. Sono 33 i seggi della realtà che sta per nascere, suddivisi in base alla rappresentatività delle diverse componenti.

Così sarà composto il consiglio della Camera di Commercio Irpinia-Sannio: sei seggi al settore Agricoltura, altrettanti al Commercio, cinque all'Industria, tre all'Artigianato, due al Turismo, uno a testa per Trasporti e Credito/Assicurazioni, così come alle Cooperative e Comparti diversi, quattro ai Servizi alle Imprese. Altri tre posti nella compagine verranno distribuiti tra Sindacati, Professionisti e Consumatori.