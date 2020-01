Adiconsum: In 2 mesi e mezzo abbiamo inviato 9.000 rimborsi Caso bollette: Il 70% dei consumatori ha già ricevuto il rimborso

Procede con successo l’iniziativa di Adiconsum per aiutare i consumatori che sono stati vittime delle bollette telefoniche fatturate ogni 28 giorni a rientrare in possesso dei soldi pagati in più.



A 2 mesi e mezzo circa dal lancio dell’iniziativa (era lo scorso 28 ottobre), abbiamo ricevuto ed inviato ai vari operatori telefonici 9.000 reclami.



Al momento, su un totale di 7.000 richieste già gestite, il 70% ha ricevuto il rimborso, mentre il restante 30% non l’ha ottenuto per mancanza dei requisiti (ad es. perché la richiesta è stata avanzata per il numero di cellulare invece che per il numero di telefonia fissa).



L'appello: "Ricordiamo che dal momento dell’invio della richiesta di rimborso, le compagnie telefoniche hanno dai 30 ai 45 giorni di tempo per lavorarla. Trascorsi i 45 giorni senza aver ricevuto alcuna comunicazione, invitiamo i consumatori a contattarci via mail all’indirizzo: comunicazioni@adiconsum.it"