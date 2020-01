Wine week, Festa scommette sul Vinitaly del Sud Presentato l'evento sul settore enologico in programma in primavera nel capoluogo

Avellino capitale internazionale del vino. E' l'obiettivo della Wine week in programma in primavera, orientativamente tra la fine di maggio e i primi di giugno. L'evento è stato presentato in Comune dal sindaco Gianluca Festa affiancato da Stevie Kim, manager director di Vinitaly International Academy, Attilio Scienza, decano dei professori di viticoltura e direttore scientifico del braccio operativo di Vinitaly e Gaetano Bucci, amministratore di Genetica partner del Merano Wine Fest.

In irpinia arriveranno gli ambasciatori del vino per esportare il brand in tutto il mondo. “Oggi è un giorno storico per Avellino, lavoriamo in maniera concreta alla promozione del nostro marchio, del nostro territorio. In questo evento, che ci vede insieme ai migliori players del settore, metteremo insieme scienza, cultura e anche una parte ludica, costruendo un evento molto particolare, specifico e altamente qualificante”.

"Speriamo che anche Avellino Wine Week possa rientrare presto tra i nostri supporters - spiega Stevie Kim connettere vino e territorio è la formula vincente”. Questi ambasciatori enologici – aggiunge il prof. Scienza – raccoglieranno le vostre impressioni e faranno da amplificatore, connettendo il vino ad un uomo, ad una storia, a un territorio”.