Mercato a Campo Genova, Festa: "Aprirà la prossima settimana" L'annuncio del sindaco di Avellino in diretta su Facebook

Torna il Mercato ad Avellino e dalla prossima settimana. L'annuncio, in diretta via social nel consueto confrotto dibattito del lunedì sera, è del sindaco Gianluca Festa, che precisa modi e tempi del ritorno dell Mercato nell'area di Campo Genova dopo i necessari ritocchi. Nessun passo indietro sul fronte degli ambulanti morosi: “Campo Genova è un’area che restituiremo alla Città e che potrà essere utilizzata anche per gli eventi di cui la Avellino ha bisogno. Una zona perfetta per il capoluogo per rinascere. Abbiamo ridato ai cittadini una area degradata. Sarà zona che funzionerà da attrattore. Così si muoverà davvero l'economia. Il mercato tornerà, ma non posso immaginare che mentre i commercianti e i cittadini pagano le tasse c’è invece chi viene, fa soldi in Città e non le paghi”. Un immediato botta e risposta in diretta facebook per Festa, che ha risposto ai cittadini su più fronti e punti di domanda per i servizi e provvedimenti in vigore in città. Per il caso smog e polveri sottili Festa annuncia un confronto corale con gli altri sindaci dei comuni limitrofi. E sui rifiuti agricoli precisa: "Il meteo e la condizione climatica mi ha costretto a prendere provvedimenti. Non ho voluto incidere sul traffico veicolare perchè non credo che quella rappresenti la causa principale dell'incidenza delle polveri sottili sul capoluogo. Anche la scarsità di piogge e morfologia del territorio hanno contribuito a questa condizione. Per un mese evitiamo gli abbruciamenti. Fino a maggio daremo il tempo per sistemare e montare filtri per camini e forni". E Festa detta i tempi spiegano: Per il 10 febbraio ho convocato la riunione con i sindaci che hanno sottoscritto il protocollo d’intesa promosso dal prefetto Priolo. Anche loro è giusto che adottino provvedimenti efficaci per limitare le emissioni”. Non sono mancati quesiti sul caso terminal. “C’è stato un problema oggettivo. Il nostro terminal è ubicato tra via Moccia e via Pini. Ora abbiamo messo a disposizione il piazzale dello Stadio. Ho chiesto all’Air che i pullman per Napoli passino per il centro Città ma è l’azienda che definisce le fermate per il servizio ai pendolari e utenti. Su questo sono i dirigenti dell'azienda trasporti a decidere le fermate, ma chiederemo di confermare le fermate in centro Città per gli avellinesi che devono recarsi a Napoli”. Un servizio invocato da tantissimi avellinesi e non solo, che quotidianamente devono recarsi a Napoli.

Non solo. Festa annuncia l'ok al progetto di realizzazione del nuovo palasport per Avellino, con fondi regionali.