Formazione e reinserimento, arriva l'Avviso 3 di Fondimpresa Cinque milioni per riqualificare i dipendenti disoccupati o in cassa integrazione

Arriva l’Avviso 3/2019 con cui Fondimpresa finanzia Interventi sperimentali relativi al sistema delle Politiche Attive del Lavoro per la realizzazione di Piani formativi finalizzati all’acquisizione di abilità e competenze che favoriscano la crescita professionale e l’occupabilità dei lavoratori.

In sostanza si apre per i dipendenti che sono fuoriusciti dal mercato del lavoro, la possibilità concreta di un reinserimento lavorativo a tempo indeterminato al termine del corso di formazione.

Ad Avellino si è svolta la presentazione ufficiale del programma presso la sede di Confindustria, una sperimentazione nazionale di cui il capoluogo irpino sarà riferimento del sud Italia.

In tutto cinque milioni di euro del fondo paritetico interprofessionale costituito a livello nazionale da Confindustria e CGIL –CISL –UIL, dedicato alla formazione continua dei dipendenti.

L’iniziativa è di particolare importanza, sia per le aziende che dal punto di vista sociale. A presentare tutte le opportunità messe in campo, i massimi esponenti di Fondimpresa.

Per Mike Taurasi- Presidente dell’OBR si tratta di una grande opportunità da non perdere: "Per una regione come la Campania dove sono aperte vertenze importanti con centinaia di posti di lavoro a rischio si tratta di un contributo concreto finalizzato a migliorare le competenze di lavoratori appartenenti ad aziende che attraversano situazioni di crisi, o siano in cassa Integrazione straordinaria, con interventi volti alla riqualificazione di lavoratori disoccupati o inoccupati, che dovranno poi essere assunti dalle aziende al termine del percorso formativo”.

Come sarà articolato il progetto?

“Ogni piano formativo deve essere riconducibile uno dei due ambiti di intervento: la formazione orientativa dei lavoratori di imprese che presentino tensioni occupazionali o criticità accertate tali da compromettere la tenuta occupazionale, e la formazione finalizzata alla qualificazione delle competenze, beneficiata da aziende che in risposta al fabbisogno di figure professionali difficilmente reperibili, procedano a formare disoccupati o inoccupati ai fini di una successiva assunzione”.

Come si fa ad accedere al corso?

“Le domande di finanziamento dovranno pervenire, a pena di inammissibilità a partire dalle ore 9.00 del 24 febbraio 2020 fino ad esaurimento risorse e comunque non oltre le ore 13.00 del 31 dicembre 2020.

Possono presentare domanda di finanziamento e realizzare il Piano formativo le imprese aderenti beneficiarie dell’attività di formazione per i propri dipendenti, gli enti già iscritti nell’Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da Fondimpresa nonché tutte le imprese aderenti che hanno necessità di assumere nuove figure professionali con profili di difficile reperimento”.

Alla presentazione anche il Presidente di Confindustria Avellino Giuseppe Bruno, Bruno Scuotto, Presidente nazionale di Fondimpresa, il Presidente della Provincia Domenico Biancardi e dell’Assessore Regionale alla Formazione Chiara Marciani. Ampio spazio è stato dedicato ai quesiti proposti dai partecipanti, mentre la chiusura di lavori è stata affidata a Paolo Carcassi componente del Consiglio di Amministrazione di Fondimpresa.