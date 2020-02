Workshop sui servizi digitali ad Avellino Saranno rilasciati gratuitamente 50 dispositivi di firma digitale di ultima generazione

Dopo il successo del seminario tenutosi il 16 dicembre scorso, a grande richiesta degli imprenditori irpini, torna il workshop dedicato ai servizi digitali: “La tua impresa a portata di click”.

La Camera di Commercio di Avellino, col supporto di Infocamere, presenteràgiovedì 20 febbraio alle ore 14:30, presso la sede di Viale Cassitto, il kit digitale per le impreseche permette di gestire il proprio business da qualsiasi dispositivo, anche da mobile.

Federica Gioè, ICT trainer di Infocamere, presenterà gli strumenti offerti dalle Camere di Commercio all’imprenditore: SPID, CNS, il dispositivodi ultima generazione di Identità Digitale dotato di tecnologia wireless e bluetooth, Libri Digitali ed il Cassetto Digitale dell’Imprenditore che in Italia ha superato la soglia delle 500mila imprese aderenti.

La CCIAA di Avellino è prima in Campania per il numero di piccole e medie imprese che aderiscono ad impresa.italia.it (il cosiddetto “Cassetto Digitale dell’Imprenditore” che mette a disposizione di ogni titolare e legale rappresentante i documenti ufficiali, anche in inglese, della propria impresa), con oltre 3.158 adesioni all’innovativo servizio.

Durante il workshop saranno rilasciati gratuitamente 50 nuovi Token Wireless di autenticazione e firma digitale,a cui è abbinata l’app Digital DNAKey, che permettono di accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione, di firmare digitalmente i documenti della propria impresa in modo semplice, immediato e sicuro, e di verificare ed archiviare pratiche, da qualsiasi dispositivo: pc, tablet, smartphone.

Per il rilascio gratuito del nuovo dispositivo di Firma Digitale Wirelessdal valore di70 euro, occorre inviare una pec all’indirizzo registro.imprese@av.legalmail.camcom.it.

I legali rappresentati delle prime 50 imprese iscritte al workshop, presenti nel Registro Imprese ed in regola col pagamento del diritto annuale, che prenderanno parte all’iniziativa, potranno ricevere l’innovativo dispositivo gratuitamente. Si ricorda che dovranno essere muniti di documento di identità in corso di validità, codice fiscale ed indirizzo mail.