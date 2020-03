"Eliminare subito obbligo di accordo con sindacati per la Cig" La richiesta di Gerardo Santoli (Confimprenditori)

"Bisogna quanto prima togliere l’obbligo dell’accordo sindacale per accedere alla cassa integrazione. Non solo per quella ordinaria ma purtroppo anche per quella in deroga l’accordo tra la Regione Campania e le associazioni sindacali prevede per le aziende con più di cinque dipendenti obbligatoriamente l’accordo sindacale".

Lo dichiara a mezzo stampa Gerardo Santoli di Confimprenditori.

"Visto la fase di emergenza che stiamo vivendo mi sembra un passaggio inutile che serve solo ad allungare i tempi. Inoltre purtroppo non mancano segnalazioni da parte di alcuni piccoli imprenditori di richieste di pagamento della pratica per avviare la cassa integrazione approfittando proprio del fatto che il passaggio sindacale è ancora obbligatorio per poter accedere al sussidio.

Chiediamo al Governo e alla regione Campania di togliere questo obbligo e se così non fosse rivolgiamo l’appello ai segretari provinciali dei sindacati di vigilare che nulla sarà chiesto a imprese, commercianti e artigiani per poter fare domanda di accesso alle misure previste dal Cura Italia. Sul coronavirus mi sembra ovvio che nessuno si possa permettere di lucrare - conclude Santoli -".