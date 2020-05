Asporto, si parte lunedì. "Per chi sbaglia rischio chiusura" Il presidente della Confcommercio: chi non segue le indicazioni rischia la chiusura dell'attività

Via libera all'asporto in Campania, si parte da lunedì. Soddisfatto il presidente della Confcommercio Avellino, Oreste La Stella che inoltra una nota stampa per rimarcare la necessità di avviare l'asporto ma seguendo regole severe, come indicato dal Governatore De Luca:

"A seguito dell’incontro tenutosi stamattina tra il Governatore De Luca ed i Presidenti delle Camere di Commercio di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno si comunica che, il Presidente della Giunta Regionale ha accolto le richieste dei territori concedendo la possibilità di svolgere a bar, ristoranti, pub, pasticcerie e gelaterie l’attività di vendita con asporto . spiega La Stella -.

Sarà possibile ordinare esclusivamente attraverso prenotazione telefonica ovvero online, mentre per quanto attiene il ritiro della merce, è tassativamente vietato l’accesso dei clienti all’interno dei locali ed è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza.

In caso di accertamento di mancato rispetto anche di una solo delle suddette prescrizioni è prevista la chiusura dell’attività".