Asidep, Uil: "Continuità pubblica sarebbe segnale importante" La nota del segretario Simeone

"La condivisione tra Sindacato e Provincia Avellino per la continuità pubblica della gestione del settore Depurazione in Irpinia, è un importante segnale che il territorio offre quale modello virtuoso per la salvaguardia dell ‘ ambiente e del Territorio già troppo maltrattato, da gestioni improbabili e difficoltà degli Enti Locali , che in questi giorni di fermo generalizzato ha restituito salubrità dei corsi d'acqua che non possono tornare ad essere il segno della impossibilità do conciliare ambiente, salute e sviluppo.

Il ruolo della Provincia in materia di ambiente e turismo che ne ha segnato la strategia in questi ultimi anni, si completa e si definisce attraverso la volontà espressa di condividere con il sindacato, la strategia di esercitare tramite la “sua" azienda Irpiniambiente ogni azione per garantire la continuità e la complessità del sistema integrato dei rifiuti e depurazione a sostegno fi in modello che può costituire il segno inequivocabile di sana gestione del territorio".