Concorso Polizia: un emendamento per sbloccare le assunzioni Maraia: così superiamo l'empasse

Con un emendamento al decreto Rilancio presentato oggi dalla Commissione Affari Costituzionali, vogliamo concludere una fase di contenzioso amministrativo sorto a seguito del concorso bandito nel 2017 per l'assunzione di 893 allievi della Polizia di Stato.

Per una pesante difficoltà nell'applicazione della norma relativa ai requisiti di età e titolo di studio, molti candidati risultati idonei erano stati esclusi dalla selezione in maniera retroattiva. Con questo emendamento invece proponiamo di autorizzare le procedure di selezione dei candidati sulla base dei requisiti posseduti alla data di pubblicazione del bando, che siano risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e che abbiano conseguito un voto pari o superiore a quello dell'ultimo candidato utilmente collocatosi in graduatoria.