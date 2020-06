Decreto Rilancio, esperti a confronto sul superbonus al 110% Convegno organizzato da Architetti e Commercialisti

Si terrà il prossimo venerdì 12 giugno alle ore 15 il convegno organizzato dall’ordine degli architetti della provincia di Avellino, in modalità webinar, dal tema “ Decreto Rilancio: superbonus al 110%, il focus sulle procedure amministrative”. Apriranno l’evento formativo l’arch. Erminio Petecca, presidente dell’ordine degli architetti di Avellino e il dott. Francesco Tedesco, presidente dell’ordine dei commercialisti di Avellino. Relazionerà il dott. Luca De Stefani, esperto fiscale presso “Il Sole 24 Ore”. Modererà l’arch. Vincenzo De Maio, vice presidente dell’ordine degli architetti di Avellino.

L’evento promosso in collaborazione con l’Ordine dottori Commercialisti, tratterà il decreto legge Rilancio (Dl 34/2020) che ha introdotto una nuova percentuale di detrazione Irpef del 110% nell'ambito degli interventi per il risparmio energetico e degli interventi antisismici. Il Focus, terzo della serie, che ha registrato la partecipazione di migliaia di professionisti della filiera dell’edilizia, servirà ad approfondire le procedure amministrative che volgono verso una semplificazione. Per superare questa fase di emergenza e proiettarci verso il rilancio del paese, è necessario che anche gli enti locali facciano la propria parte.

Da questa tribuna fa eco l’appello rivolto dalla Consulta edilizia di Avellino per un serio confronto con le Istituzioni locali, affinché le norme varate dal Governo nazionale e Regionale non si blocchino presso gli uffici pubblici provinciali, lo dichiara il presidente Erminio Petecca.