Ferrero, Sant’Angelo: iniziato il processo di stabilizzazione Intervento del segretario generale Uila Avellino-Benevento Antonio De Lillo

"Con la stabilizzazione a tempo indeterminato full-time di 20 lavoratori, si è riaperto un processo occupazionale, fermo da un pò di anni alla Ferrero di Sant’Angelo dei Lombardi.

Uno stabilimento che, in più di una occasione si è posizionato tra i primi stabilimenti d’Italia grazie, in primis, al grande senso di responsabilità delle lavoratrici e lavoratori che unitamente ad un giovane e brillante gruppo dirigente ed un sistema di relazioni sindacali partecipative, hanno creato quelle giuste condizioni al che Sant’Angelo dei Lombardi diventasse polo attrattivo per ulteriori investimenti con le naturali conseguenze occupazionali." E' quanto scrive in una nota il segretario generale Uila Avellino-Benevento Antonio De Lillo.

"Un primo step si è concluso ieri con l’apertura della prima vasca da Part-Time a Full-Time, adesso per il principio dei vasi comunicanti, dovremmo creare la condizione per aprire la vasca degli stagionali e farli confluire in quella dei Part-Time.

Un sistema partecipativo e rispettoso, ha consentito di gestire nel migliore dei modi anche la crisi sanitaria dovuta al covid-19 , programmando ciclici incontri con i soggetti preposti tra cui le Rls, nonché informazioni alle Rsu.

Un plauso della Uila va a tutti quei lavoratori che, nonostante la grave emergenza sanitaria , con senso di responsabilità e dedizione al dovere, con la loro presenza in azienda hanno garantito che la produttività non subisse nessun contraccolpo. Così come va dato merito al gruppo Ferrero che a quei lavoratori che dal 16 marzo 2020 al 24 aprile 2020 hanno prestato la loro opera, ha versato una somma pari a 750,00 euro parametrata alla effettiva presenza."