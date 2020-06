Vertenza Sidigas, Ugl: "Ci preoccupa cessione ramo d'azienda" "Non è ancora chiaro se il passaggio comporterà tagli al personale"

"La cessione del ramo d'azienda preoccupa, e non poco, i lavoratori della Sidigas. Ancora oggi non vi è alcuna certezza sul mantenimento dei livelli occupazionali. Con la nuova società che futuro si prospetta?".

Così Massimiliano Zirpolo, coordinatore provinciale dell'Ugl Chimici, in merito alla cessione del ramo d'azienda della Sidigas ad un'altra società operante nel settore energetico. Ancora non è chiaro se, questo passaggio, comporterà dei tagli al personale. Quello che chiediamo è maggiore trasparenza in ogni passaggio relativo alla cessione del ramo d'azienda. Venerdì 26 giugno, finalmente avremo modo di confrontarci con i vertici della società. La Sidigas è stata da sempre un fiore all'occhiello per la nostra Provincia e faremo il possibile affinché tutti i lavoratori, motore di questa eccellenza, vengano tutelati".