Covid: "Riconoscere bonus animali domestici di 500 euro" L'appello di Serrapica, Lega dei Circoli per il Meridione

"In questi giorni, a margine di un incontro con diverse associazioni ambientaliste ed animaliste, abbiamo raccolto la necessità da parte di chi possiede in casa un animale domestico di dover ricevere un sostegno economico, vista la fase critica che affrontiamo. In tal senso formalizzeremo a livello nazionale e regionale la proposta di riconoscere un bonus una tantum “animali domestici” per chi ne possiede almeno uno in casa e che abbia la certificazione dello stesso a norma di legge." È quanto dichiara in una nota Vittorio Serrapica, presidente campano della “Lega dei Circoli per il Meridione”.

"Potrebbe essere una somma, a sostegno delle spese per il mantenimento degli stessi, che si aggira intorno ai 500 euro a cui aggiungere, e lo metteremo nero su bianco nella missiva che invieremo al Governo ed alla Regione Campania, un voucher annuo (la cui somma è da stabilire a scaglioni in base all’Isee della persona) con cui poter acquistare cibo e prodotti vari dedicati per i nostri amici a 4 zampe”.