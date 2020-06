Superbonus 110%: apre sportello ANCE in città Il presidente Di Giacomo: "Al fianco di imprese e privati"

Sarà attivo da domani, martedi 30 giugno, presso la sede di via Palatucci di ANCE Avellino, uno sportello di informazione e orientamento sul Superbonus 110% destinato a imprese, privati, enti e professionisti. “Vogliamo portare avanti – precisa il presidente dei Costruttori irpini Michele Di Giacomo –un’azione mirata di promozione di una misura che può rappresentare una straordinaria occasione per migliaia di privati e famiglie della nostra provincia”.

Contenuto nel Decreto Rilancio, il Superbonus al 110% consiste in un credito di imposta utilizzabile in cinque anni sulle spese sostenute, dal 1 luglio al 31 dicembre 2021, anche su parti condominiali. L’Ecobonus e il Sismabonus sono i due pilastri attorno ai quali si sviluppa la misura. Le possibilità di interventi di ammodernamento e messa in sicurezza che si aprono con l’utilizzo della nuova misura inserita nel Decreto Rilancio sono molteplici e di grande impatto.

In prima linea ci sono imprese, privati, professionisti, Comuni e Enti più in generale. “Il servizio di consulenza gratuito sarà a disposizione della nostra città e della nostra provincia. Abbiamo la possibilità di ammodernare e mettere in sicurezza il nostro patrimonio edile. E’ un’opportunità da cogliere al volo e sfruttare fino in fondo”. Lo sportello si avvarrà anche dell’esperienza di Carmine Lubritto, professore presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche dell’Università della Campania.

L’Associazione ha anche attivato una mail dedicata alla misura, bonus@anceav.it, dove inoltrare ogni richiesta di informazione e chiarimento sull’accesso e l’utilizzo della misura inserita nel Decreto Rilancio.