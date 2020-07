Irpiniambiente, è sciopero. Si blocca la raccolta dei rifiuti Solo i servizi essenziali saranno garantiti

Domani 14 luglio, a causa dello sciopero dei lavoratori, Irpiniambiente garantirà i soli servizi indispendabili. Stipendi non saldati e assenza di risorse economiche per saldare le spettanze e i lavoratori incrociano le braccia. Per la giornata di domani, martedì 14 Luglio 2020 saranno garantiti i soli servizi indispensabili come richiamati dall’art. 2 della Legge n.146/90 (quali le raccolte in programma negli ospedali, case di cura, caserme e case circondariali, utenze scolastiche, comunità terapeutiche, ospizi, centri di accoglienza e la raccolta e la pulizia presso le aree dei mercati presenti sul territorio).

Tutte le altre raccolte nonché i servizi di spazzamento non saranno effettuati. Gli utenti sono invitati a non depositare i rifiuti a partire da questa sera.

Stasera non dovrà essere depositata la spazzatura negli appositi contenitori, poichè i lavoratori di Irpiniambiente saranno in sciopero, come stabilito dai sindacati.