"Subito la stabilizzazione dei forestali, le risorse ci sono" E l'appello dei sindacati di categoria dopo un Esecutivo regionale

"Stabilizzazione forestali subito, le risorse ci sono". Questo è quanto venuto fuori ieri durante un esecutivo Regionale di FAI-FLAI-UILA con la presenza di tutti i Segretari Territoriali delle Province di Avellino, Caserta Benevento Salerno e Napoli, tenutosi presso la sede della UILA Regionale . Dopo una attenta e puntuale disamina del settore, valorizzando i notevoli passi in avanti fatti negli ultimi 5 anni, adesso non si può non dare seguito alle promesse fatte, non al sindacato, ma agli operai direttamente. Allo stato , non ci sono motivazioni che tengano per non stabilizzare a 312 giorni i soli 1400 precari della Forestazione, tenuto conto che le risorse sono più che sufficienti e le proiezioni dei pensionandi sono favorevoli al processoUn processo che va aperto da subito, non domani, se si vuole dare ai territori delle aree interne, e non solo, una nuova leva occupazionale che non può prescindere da quanto sancito nel CIRL vigente all’ART.18. Intanto FAI-FLAI-UILA, non escludono azioni da mettere in campo a breve medio termine ove mai , si prendessero strade diverse .