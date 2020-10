Crisi Aerospazio in Irpinia, serve strategia per il rilancio Ema, PoEma ed OMI alle prese con la cassa integrazione

Si è tenuta oggi a Napoli l'iniziativa sindacale organizzata dalla Fiom Nazionale sulla crisi del settore dell’aerospazio alla quale hanno partecipato il Segretario Generale della FIOM Francesca Re David E Maurizio Landini segretario generale della Cgil. La discussione si è focalizzata sugli effetti che la pandemia da Covid 19 stanno mettendo in crisi l'intero settore. In provincia di Avellino - spiega il segretario provinciale Giuseppe Morsa - le aziende coinvolte Ema, PoEma ed OMI occupano oltre mille lavoratori, gran parte dei quali oggi è in ammortizzatore sociale. La richiesta che è pervenuta da parte dei delegati è quella che la crisi venga affrontata a livello generale presso il Ministero dello Sviluppo. Inoltre è fondamentale immaginare concordare con le aziende la possibilità di utilizzare le ore di assenza per cassa integrazione con formazione attraverso i fondi Competenza. Su queste linee guida bisogno concentrare gli sforzi per portare rilanciare del settore.