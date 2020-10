"Superbonus 110% opportunità per riqualificare gli alloggi" La richiesta della SAI CISAL al sindaco Festa

De Luca e Festa adesso intervengano attraverso il superbonus 110%, per riqualificare il patrimonio abitativo della Regione Campania e gli alloggi comunali di Avellino”: così Fausto Sacco, segretario provinciale della SAI CISAL. “La casa – ha proseguito il dirigente del sindacato inquilini – è per ogni cittadino un bene essenziale, la cui fruizione va garantita. Il problema abitativo, però, nella città capoluogo e in provincia è purtroppo sempre all’ordine del giorno. La carenza di unità abitative di edilizia residenziale pubblica, rispetto alla cospicua domanda esistente, è per molte famiglie un nodo da risolvere. Gli alloggi assegnati, invece, spesso sono in condizioni piuttosto precarie, a causa della scarsa manutenzione. Il superbonus 110%, dunque, può essere un’opportunità per iniziare a fronteggiare la questione. La SAI CISAL perciò chiede con forza al sindaco di Avellino e al presidente della giunta regionale l’immediata convocazione di un tavolo istituzionale sul tema specifico”.