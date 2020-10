De Luca: "Acca Software, grande orgoglio campano" Il governatore saluta il Ceo Ciancliulli e si congratula per il prestigioso premio BIM

In chiusura della sua diretta web il governatore De Luca, dopo aver fatto gli aguri a Maradona per il suo 60esimo compleanno, ha voluto rivolgere gli auguri e le congratulazioni all'ingegnere Guido Ciancliulli, Ceo della Acca Software di Bagnoli Irpino che ha ricevuto il primo premio del BuildingSMART International Award a Pechino.

"Un augurio affettuoso. Con grande orgoglio voglio comunicare che è stata la prima azienda al mondo per un softare destinato alla progettazione integrata in edilizia, tra centinaia di imprese legate all tecnologie digitali. Una sede splendida a Bganoli irpino, premiata come prima al mondo. Un riconoscimento allo straordinario lavoro svolto da Ciancliulli, e consentitemi unalo dico con una punta di orgoglio campano" ha detto il presidente De Luca.

Il Summit ha riunito esperti BIM di tutto il mondo e centinaia di aziende legate al BIM, per approfondire i temi legati ai flussi di lavoro Open BIM e alle tecnologie digitali. Si tratta di un riconoscimento alle migliori aziende che hanno sviluppato progetti con soluzioni Open BIM per il design, la progettazione, la costruzione e la gestione delle risorse in campo edile.

La ACCA software ha vinto il primo premio nella categoria Professional & Student Research con il progetto Structural E-Permit superando progetti come uelli dell’Università di Singapore e Monaco con cui concorreva.

Il progetto vincitore della società irpina leader in Italia, è un progetto di ricerca volto a consegnare un modello Open BIM con tutte le informazioni necessarie ad un’autorità competente per il rilascio di un determinato permesso/titolo abilitativo. Tutte le informazioni sono veicolate attraverso formati aperti e standard, con la possibilità da parte della suddetta Autorità/Ente di ottenere una verifica automatica sulla presenza e sulla coerenza rispetto a uno specifico codice delle informazioni presenti nel modello. Questo significa che, ad esempio, un Genio Civile potrebbe rilasciare un’autorizzazione sismica con una serie di controlli automatici sulle verifiche sismiche, con tutta una serie di vantaggi, tra cui velocizzazione delle procedure e aumento della sicurezza.