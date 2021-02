Confidustria Avellino, ecco il corso di alta formazione Luiss Giovedi la presentazione del progetto Data Driven Organization

Nell’ambito delle proprie attività il Comitato Piccola Industria di Confindustria Avellino ha riservato particolare attenzione alla promozione della formazione di alto profilo, consapevole dell’importanza di poter approfondire tematiche innovative al fine di interpretare i rapidi cambiamenti in atto e anticipare tendenze e strategie.

Da tale impegno è nata una prima collaborazione con la Luiss Business School che si è concretizzata nella realizzazione di un Corso di Alta formazione dal titolo:

Diventare una Data Driven Organization che Massimo Iapicca – Presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Avellino- ed il Prof. Paolo Boccardelli- Direttore della LUISS BUSINESS SCHOOL- sono lieti di presentare alla stampa.

L’incontro di presentazione avverrà con modalità a distanza, giovedi 18 febbraio alle ore 11,00. Il programma del corso di formazione che partirà il 19 febbraio p.v. ed è rivolto ad imprenditori e manager, è stato elaborato attraverso un confronto preliminare tra il Direttivo di Piccola Industria ed i docenti della Luiss, in modo da costruire un percorso formativo non standardizzato, ma che potesse intercettare le reali esigenze delle nostre imprese, soprattutto quelle di piccola e media dimensione. Al centro del progetto la gestione dei dati, vista non più solo come fattore tecnico ma come un pilastro strategico del business aziendale.