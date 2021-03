"Affidamento a IrpiniAmbiente passi attraverso una gara" Il consigliere Ato D'Ercole ha votato no all'indirizzo sulla gestione dei rifiuti

Il Consiglio d’Ambito dell’Ato rifiuti ha approvato l'atto di indirizzo sull'Affidamento della gestione del servizio integrato dei rifiuti a Irpiniambiente.

I consiglieri hanno dato mandato al Presidente Valentino Tropeano per verificare – attraverso l’ausilio di una commissione di tre esperti in ambito societario, contabile e giuridico – la situazione della società pubblica Irpiniambiente al fine di valutarne una eventuale acquisizione.

“Il provvedimento - evidenzia Tropeano – non è assolutamente vincolante in tal senso e, nel contempo, non pone nessun obbligo di acquisizione della società provinciale esistente. Siamo in una fase di valutazione al fine di avere tutti gli elementi per arrivare ad una decisione consapevole che possa essere la migliore in termini di efficienza ed economicità per le comunità del territorio”.

Ha votato contro il provvedimento il consigliere Giovanni D’Ercole. “Perchè non mi sembra ci sia stata una preventiva e necessaria discussione su come far risparmiare i cittadini su un servizio che mediamente in Irpinia costa di più rispetto al resto d'Italia. Io ritengo che la gara resti la strada maestra. Irpiniambiente non avrebbe nessun problema a vincerla perchè avrebbe un vantaggio oggettivo, visto che già svolge quella funzione”.