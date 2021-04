Automotive, Fiom: urgente il confronto per Stellantis e Iveco Il segretario De palma chiede al Mise un urgente incontro sul futuro dei lavoratori

"Le dichiarazioni del Ministro dello Sviluppo Economico su Stellantis e Iveco continuano a non prendere in considerazione l'urgenza di un confronto sul futuro occupazionale delle lavoratrici e dei lavoratori dei gruppi a fronte della strategicita' dei settori oggetto di una transizione ecologica e di mercato straordinaria". Lo dichiara Michele De Palma, segretario nazionale FIOM-Cgil e responsabile automotive. che continua: "La FIOM ritiene il dibattito sull'attivazione della golden power non attinente alle reali necessita'. Chiediamo al Ministero dello Sviluppo Economico di avviare con urgenza un confronto con i sindacati per aprire una discussione sugli investimenti a sostegno delle politiche industriali indispensabili a garantire l'innovazione della produzione e a tutelare l'occupazione", conclude.