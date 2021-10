Il rilancio del wedding parte da Prezioso Casa. Novità e gusto in promozione Nove giorni di promozioni nel salone di Torrette di Mercogliano

Il rilancio del wedding parte da Prezioso Casa. Nove giorni per nove promozioni. Nell'elegante salone di Torrette di Mercogliano, Prezioso Casa ha dato il via all'iniziativa unica e irripetibile. Il salone dal gusto raffinato ospita elementi di arredo innovativi. Dunque, parte la settimana dedicata alle coppie in procinto di dire sì, a famiglie pronte a festeggiare le nozze d’argento, ma pure a single impenitenti.

Tante novità in esposizione e, soprattutto, le esclusive promozioni che il centro arredamenti numero 1 in Europa ha in serbo per i propri clienti, a cominciare dalla promo One, grazie alla quale sarà possibile – con l’acquisto di una cucina – ricevere, inclusi nel prezzo, una lavastoviglie e un frigorifero da 75cm griffati Whirlpool. Ma non finisce qui, poiché se alla cucina si aggiunge un ambiente giorno e un ambiente notte sarà possibile ricevere anche un televisore Samsung da 55 pollici UHD, e – a scelta – una lavatrice o un’asciugatrice.

«Un'opportunità davvero unica - dichiara il presidente di Prezioso Casa, Gaetano Ambrosca -. Alle nuove coppie, ma anche a quelle più longeve, intendiamo riservare promozioni uniche che rendano ancora più appetibile quanto di meglio viene offerto nei nostri punti vendita. Invitiamo tutti a venire a trovarci per conoscere la nostra realtà e il nostro modo di lavorare».

La promozione è valida per 9 giorni ma Prezioso Casa è stato attento alla clientela anche durante il periodo di pandemia. Il lavoro non si è mai fermato ed ora è arrivato il momento di ripartire alla grande – ha dichiarato - il direttore marketing dell’azienda, Pino Valito. Il coinvolgimento della clientela, in questa iniziativa, sarà totale e ha il chiaro intento di emozionare i visitatori, siano essi giovani sposi oppure no, tanto dal vivo quanto sulle nostre piattaforme web».

Tante novità anche nel design. Uno sguardo attento alla tendenza del 2022 e Prezioso Casa detta le regole dell'innovazione, “con un ritorno al vintage -ha spiegato il visual merchandiser Roberto Fusco – colori, parati abbinati però alla tecnologia di ultima generazione. L'arredo 2022 sorprenderà i nostalgici e non solo».