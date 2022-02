Grottaminarda nel consorzio Asi: "Verso iniziative strategiche per l'area Zes" Pisano: ingresso strategico del comune di Cobino per Piattaforma Logistica e Stazione Hirpinia

Il comune di Grottaminarda entra ufficialmente nel consorzio Asi. Il comitato direttivo dell’ente ha preso atto, nella seduta di ieri, della conclusione dell’iter avviato con la delibera di consiglio comunale n. 30 del 28.12.2020, attraverso il conferimento delle quote al fondo consortile e del contributo annuale alle spese di funzionamento.

La richiesta di adesione avanzata dal Comune di Grottaminarda aveva già ottenuto il parere favorevole del consiglio generale dell’ente nella seduta del 30 giugno scorso, quando l’assemblea votò anche a favore dell’ingresso del comune di Montella.

“Siamo molto lieti di entrare a far parte del Consorzio Asi per il ruolo, determinante, che questo ente svolge nel processo di crescita del territorio - ha dichiarato il sindaco Angelo Cobino - Confidiamo di dare il nostro contributo, convinti che l’anno appena iniziato sarà un anno decisivo per lo sviluppo della nostra provincia”.

Onorato, per la fiducia accordata il presidente del consorzio, Pasquale Pisano: “Il Comune di Grottaminarda, per le prospettive di crescita legate alla piattaforma logistica e alla stazione Hirpinia, giocherà un ruolo fondamentale nella partita dello sviluppo della Valle Ufita .

L’ingresso nel consorzio ci consente di poter programmare, in sinergia, iniziative strategiche per la nostra area Zes ”.