Senerchia, l'ufficio postale aperto 4 giorni. "Servizio potenziato" Soddisfatto il sindaco Mazzone

Poste Italiane e l’amministrazione comunale di Senerchia, in provincia di Avellino, comunicano che da ieri, lunedì 14 febbraio, in virtù di una proficua collaborazione tra il Comune e l’Azienda, l’ufficio postale di corso Giuseppe Garibaldi, 90 sarà aperto, oltre che nelle giornate di martedì e giovedì, dalle 8.20 alle 13.45, e del sabato (dalle 8.20 alle 12.45), anche il mercoledì dalle 8.20 alle 13.45.

«Per una comunità come la nostra - afferma il sindaco di Senerchia, Adriano Mazzone - l’ufficio postale rappresenta un luogo fondamentale che eroga un servizio essenziale. Le nostre realtà - sottolinea il primo cittadino del comune irpino - per decenni sono state al centro di una politica della sottrazione, un processo che ha visto svuotarsi questi territori di servizi prima ancora che di persone. Questo ha reso la lotta allo spopolamento ancora più difficile. Oggi però grazie all’impegno della struttura dirigenziale di Poste Italiane e per effetto di un fruttuoso dialogo istituzionale, abbiamo ottenuto un ampliamento del servizio postale nel nostro comune. L’ufficio che si trova a Senerchia infatti sarà aperto non più 3 giorni a settimana ma 4. È un segnale di come anche nelle aree interne i servizi, non solo possono funzionare, ma possono rappresentare un’efficienza economica attorno alla quale costruire il futuro».