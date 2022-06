Vertenza Italpack, domani sit-in dei lavoratori a Lacedonia 103 dipendenti sono a rischio licenziamento

Domani mattina, dalle 9:30 alle 13:30, si terrà un'assemblea pubblica sindacale con sit-in presso lo stabilimento Italpack di Lacedonia (zona industriale) con concentramento nell'area di stazionamento dei bus. Da lì, i lavoratori con i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil con le categorie Slc, Fistel e UilCom, le RSU - Santoli, Molinario e Tosa - muoveranno in corteo verso il luogo dell’assemblea e del sit-in.



L'intento della manifestazione è di portare a conoscenza della cittadinanza, dei sindaci e dell’opinione pubblica la Vertenza Italpack che coinvolge 103 dipendenti a rischio licenziamento, per le chiusure del socio unico Italgraphica Srl amm. Unico Graeme Douglas Davidson.



"Vogliamo sensibilizzare tutti - dicono i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil irpine, Franco Fiordellisi, Fernando Vecchione e Luigi Simeone - creando un’alleanza con le istituzioni che invitiamo a partecipare ufficialmente affinché si facciano tutte le pressioni, anche politiche, per aprire un confronto e discussione dedicata al futuro dell’Italpack e di tutti i dipendenti".