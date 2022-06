"Le prospettive di sviluppo della stazione Hirpinia": confronto a Roma L'evento organizzato da Confindustria Avellino e Svimez

Mercoledì 6 luglio 2022 alle ore 11,00 presso Palazzo Montemartini – Radisson Collection Hotel- in Largo Giovanni Montemartini a Roma, verrà presentato lo studio “Le prospettive di sviluppo del nuovo terminal logistico Hirpinia”

Parteciperanno all’evento Luca Bianchi, direttore della SVIMEZ, Emilio De Vizia, Presidente di Confindustria Avellino, Luigi Famiglietti, Deputato della XVII legislatura, Giuseppe Catalano, coordinatore della struttura tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, Giuseppe Romano, Commissario di Governo ZES in Campania, e Luca Cascone, Presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania.

Modererà il dibattito la giornalista Laura Polverari.

L’incontro sarà un’occasione per fare il punto su un’opera strategica per l’Irpinia e il Mezzogiorno e per tracciare, insieme ai protagonisti che hanno sostenuto l’opera, le prospettive future di sviluppo.

Sarà possibile seguire la diretta streaming dell’evento sui canali social della SVIMEZ https://www.facebook.com/svimez