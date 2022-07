De Luca "benedice" Camera di Commercio Irpinia-Sannio ma è stallo sul presidente Mastroberardino, solo 11 preferenze.. Tutto rinviato al 19 luglio per la terza chiamata

Si concludono con una fumata nera le prime due votazioni per la presidenza della neonata Camera di Commercio Irpinia-Sannio. In mattinata nessuno dei candidati è riuscito a ottenere le 22 preferenze necessarie per guidare l’ente camerale.

L’imprenditore e docente universitario Piero Mastroberardino è risultato il più votato, ma con sole 11 preferenze, in occasione della seconda chiamata. L’altro candidato, Oreste La Stella, sceglie per ora di non esporsi e sonda ancora il terreno. Tutto rinviato, dunque, al prossimo 19 luglio, giorno in cui nella terza votazione saranno necessarie almeno 17 preferenze.

In apertura di lavori aveva portato il suo saluto il governatore Vincenzo De Luca: "Il fatto che io sia qui stamattina – ha dichiarato - è un atto di sensibilità per le aree interne. Sono qui per insediare il Consiglio dopo anni di problemi interni. Sapete che abbiamo avuto ritardi di anni per insediare il Consiglio camerale. Abbiamo deciso, poi di accelerare sulla base di un parere del Ministero dello Sviluppo, che legittimare i vecchi eletti. Cercherò di spiegare agli amici della Camera di Commercio che abbiamo una situazione economica delicata in generale e farò un appello affinché ci siano scelte quanto più possibile unitarie anche negli organismi dirigenti”.