Forestazione, nuove assunzioni interinali: "Cosi si alimenta il precariato" L'appello di Fai, Flai, e Uila all'assessore Caputo

Passano gli anni, ma il modus operandi resta lo stesso! Si dichiara lotta al precariato , ma nei fatti lo si alimenta .

Tante le dirette facebook del nostro amato Presidente De Luca sulla lotta al precariato , ma nell’osservare le dinamiche del settore Forestazione , nei fatti lo si sta alimentando .

La sciagurata decisione di tagliare fondi agli Enti delegati per la lotta attiva agli incendi , sta spingendo alcuni di essi ad avviare un processo di nuove assunzioni , addirittura come lavoratori interinali, cestinando professionalità acquisite sul campo da lavoratori che soprattutto conoscono il territorio .

E’ il caso della Comunità Terminio Cervialto , che dimenticando di avere ancora suoi dipendenti che vantano retribuzioni del 2012 e 2014 , dimenticando che li paga ancora con acconti mensili , dimenticando di pagare gli enti bilaterali , dimenticando che esistono delle norme contrattuali alle quali anche i datori di lavoro del pubblico si dovrebbero attenere , non resiste alla tentazione di fare nuove assunzioni per 25 unità mediante agenzie interinali .

Sebbene, vi sia la necessità di salvaguardare il territorio dagli incendi , questo non può avvenire attraverso la creazione di una ulteriore condizione di precarietà , non può avvenire senza il rispetto delle regole contrattuali vigenti . Come si fa ad assumere nuovo personale sapendo che il personale già in forza , non viene pagato regolarmente e vanta ancora crediti alimentari per gli anni 2012 e 2014 ? I nuovi assunti , avranno una conoscenza tale da permettergli di agire sul fuoco ?

L’appello accorato va alla Regione , nella persona dell’Assessore Caputo una sola richiesta: FERMATELI!