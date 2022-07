Siccità, Barbati (Coldiretti): "A rischio le coltivazioni" La presidente dei Giovani fa il punto su crisi idrica ed energetica

Da Nord a Sud l'Italia è alla prese con la s iccità. Una grave crisi idrica che sta mettendo a rischio le coltivazioni e in ginocchio le aziende agricole.

Veronica Barbati, presidente nazionale Coldiretti Giovani, scatta una fotografia del momento estremamente delicato che si sta vivendo anche in Campania. "La pandemia prima e la guerra poi hanno fatto schizzare i prezzi e come se non bastasse ora c'è la siccità che certo non agevola le cose".

"Sullo sfondo una crisi energetica che - conclude la Barbati - impone di ripensare l'intero sistema per non collassare e garantire autosufficienza alle imprese puntando sul fotovoltaico e sul non consumare più suolo agricolo.

E da Napoli, dal Bufala fest, la Cia rilancia l'allarme: "Sono stati stanziati fondi per il Nord perche' non hanno acqua da qualche settimana, sbotta Gennaro Sicolo, Vice Presidente Nazionale - mentre noi al Sud e' da secoli che conviviamo con questo problema. Noi agricoltori meridionali irrighiamo con le lacrime. Occorre un progetto nazionale decennale per mettere l'agricoltura in condizioni di produrre. Bene il Pnrr, che ha finanziato la diga di Camplattaro, ma con queste risorse si dovrebbero finanziare anche piccole opere diffuse sui territori".