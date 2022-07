Precari Sanità, Cisl FP Irpinia-Sannio: "Si accelera verso la stabilizzazione" Il reggente Antonacchio esprime la sua soddisfazione dopo l'incontro in Regione

In data 11 luglio u.s. si è tenuta presso la Regione Campania la tanto aspettata riunione sul precariato - dichiara Pietro Antonacchio Reggente della CISL FP Irpinia Sannio - con cui si è ribadita la proroga al 31 dicembre 2022 di tutti i contratti a tempo determinato e su cui già era stata elaborata una circolare da parte della Direzione Generale per la Salute e il Coordinamento del SSR, ma che adesso farà parte integrante dell’accordo da sottoscrivere con le organizzazioni sindacali il cui testo nei prossimi giorni sarà definitivamente ratificato. Durante la riunione sono state condivise anche le linee guida che saranno emanate ed inviate a tutte le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale. L’elemento politico da rimarcare è che c'è una accelerazione sui processi di stabilizzazione in particolare dividendo in due fasi anche quelli relativi al comma 268 della legge di bilancio 2022 lettere b e c che riguardano, rispettivamente, quelli assunti a tempo determinato e poi a seguire le altre forme di contratti flessibili. Nel concreto è stato sancito - conclude Pietro Antonacchio- che le forme flessibili hanno la priorità rispetto alle altre forme di reclutamento, ribadendo che tale procedura si riferisce alla natura della norma, in relazione ai 36 mesi e ai 18 previsti dalla legge di bilancio. Inoltre l’accordo dovrebbe stabilire anche modalità e procedure per attenzionare anche i processi di eventuali reinternalizzazioni di alcuni servizi che saranno oggetto di un ulteriore confronto.