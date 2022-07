Finanziamenti alle imprese, l'Asi Avellino lancia #Riparto Numerosi gli imprenditori che hanno raccolto l’invito

Organizzato dallo Sportello sui Finanziamenti alle Imprese del Consorzio, si è svolto questa mattina un primo incontro informativo con le aziende. Numerosi gli imprenditori che hanno raccolto l’invito dell’ASI per conoscere “#Riparto”, la misura prevista dal Dipartimento Per le Politiche Della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri per agevolare il rientro al lavoro delle madri, favorire la natalità e il work-life balance.

Ad illustrare “#Riparto”, i consulenti della Projenia srl, società cooperativa sociale con la quale l’Asi ha sottoscritto un protocollo d’intesa. Quello di oggi è il primo di una serie di incontri organizzati dallo Sportello sui Finanziamenti alle Imprese, istituito dal Presidente Pisano con lo scopo di supportare le aziende in merito alle opportunità di finanziamento e alle procedure per accedere alle diverse agevolazioni.