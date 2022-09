Lacedonia, c'è l'accordo: scongiurata la chiusura di Italpack Cartons Grazie all'intervento dell'assessorato delle attività produttive della Regione Campania

E' stato raggiunto tra l’azienda Italpack Cartons Srl con stabilimento in Zona industriale Calaggio – Lacedonia e tutte le organizzazioni sindacali nonché le RSU un accordo di rilevante importanza teso ad ottenere un rilancio dell’attività produttiva dell’azienda ed a scongiurare un possibile ricorso ad un esubero occupazionale.

Alla conclusione di tale accordo hanno fortemente contribuito tutte le pubbliche istituzioni in particolar modo la Regione Campania – assessorato attività produttive.

L’azienda, pertanto, ritiene che, pur tenendo presenti le problematiche del caro energia dell’inflazione e di una certa instabilità economica generalizzata, raggiunto questo importante accordo con tutti i lavoratori dipendenti sia possibile procedere ad un forte rilancio aziendale mediante l’aumento di produttività e ponendo in essere tutti gli strumenti possibili per sterilizzare in misura determinante l’aumento dell’approvvigionamento energetico.

È possibile, altresì, cercare di intercettare nuovi clienti in particolar modo sul mercato locale e nazionale.