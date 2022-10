"Economia circolare e rinnovabili: cosi usciamo dalla crisi energetica" La ricetta del presidente Legambiente Ciafani per risolvere il drammatico momento del paese

Economia circolare dei rifiuti e fonti rinnovabili per uscire dalla crisi energetica e raggiungere l'autosufficienza.

E' la ricetta di Legambiente, rilanciata in questo drammatico momento per il paese. Il presidente nazionale Stefano Ciafani è intervenuto a un evento di Legambiente Avellino, alla chiesa del Carmine.

"A questa provincia e alla Campania servono gli impianti per completare il ciclo dei rifiuti. Il biodigestore a Chianche nella terra del Greco di Tufo? Perche no. Conosco biodigestori costruiti dove si coltivano il Prosecco e il Chianti. Possono esistere anche dove ci sono produzioni di qualità, anche in questo territorio, anche in questa provincia. Credo che sia arrivato il momento di costruire gli impianti per non comprare da nessuno le fonti energetiche".

E poi investire su eolico e fotovoltaico. "Solo così abbattiamo i costi energetici e miglioriamo la qualità delle nostre vite Bisogna spingere sulle due fonti che possono consentire al centro-sud a liberarsi dalla dittatura del carbonfossile: il vento e il sole. Le amministrazioni comunali devono fare la propria parte e le sovrintendenze devono aiutarle in questo percorso".