Forestali, alla Partenio-Vallo Lauro garantite 171 giornate di lavoro La soddisfazione di Luigi Pagano, segretario Fai Cisl IrpiniaSannio

Si è svolto in mattinata presso la sede della Comunità Montana Partenio Vallo di Lauro, l’incontro sindacale per discutere sul prolungamento delle giornate lavorative anno 2022 agli operai forestali OTD in forza presso l’Ente Montano.

Presenti all’incontro: il Presidente dell’Ente Carmine De Fazio, l’ing. Dino Combatti e i responsabili dell’Ufficio Tecnico di Forestazione, per le OO.SS. i Segretari Provinciali di FAI-FLAI-UILA (Luigi Pagano, Carlo Ceccarelli, Antonio De Lillo), e le Rappresentanze Sindacali Aziendali.

Dopo un’ampia e approfondita discussione, il Presidente dell’Ente Montano ha comunicato alle OO.SS, che per l’annualità 2022, verranno garantite per il momento 171 giornate di lavoro per tutti gli operai forestali OTD compresi i 18 lavoratori OTD della provincia di Avellino.

Luigi Pagano – Segretario Generale Fai Cisl IrpiniaSannio, esprime soddisfazione per il risultato raggiunto reso possibile dall’impegno del sindacato e dalla disponibilità e sensibilità dimostrata dal Presidente De Fazio e dalla sua Giunta per l’impegno e l’attenzione che hanno dimostrato da subito nei confronti dei lavoratori forestali e delle loro famiglie.