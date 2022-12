Congresso SPI Cgil Avellino, Meninno riconfermato segretario Sul tavolo il tema dell'adeguamento pensionistico all'inflazione

Si è svolto il ventunesimo congresso provinciale dello SPI Cgil Avellino. I nuovi componenti degli organismi hanno riconfermato, alla fine dei lavori congressuali il uscente Segretario Generale Dario Meninno. Al congresso hanno partecipato il Segr. SPI Nazionale Marco Di Luccio, il segr. Gen.le Spi Campania Franco Tavella, la segr. Regionale Spi Rosalba Cenerelli, il Segr. Gen. Cgil Avellino Franco Fiordellisi. Tanti gli interventi sui temi salienti delle persone anziane e pensionate, a partire dal mancato riconoscimento dell’adeguamento pensionistico all’inflazione, la non autosufficienza, le criticità regionali connesse ai tickets, la sanità e l socio sanitaria che dopo il covid sono ad uno stato drammatico. Su tutte queste tematiche la categoria dei pensionati Cgil è convinta, e lo farà, della mobilitazione nei prossimi mesi per contrastare un modello di pensiero governativo elitario e che ha in essere una lotta di classe al contrario ovvero dei ricchi contro i poveri.