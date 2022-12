Cisal Avellino, lo scambio di auguri con il segretario Metalmeccanici Fiore Un occasione anche per discutere delle vertenze in atto

Alla presenza del segretario organizzativo nazionale della Cisal Metalmeccanici, Antonio Fiore, ieri mattina presso la sede del sindacato di Avellino, scambio di auguri in chiave natalizia. Tra i presenti all’incontro anche il dottor Mario Barbarisi, segretario provinciale Federenergia con Tamara Pagnozzi (Rsu), Generoso Testa, responsabile Federagenti e il segretario provinciale ANIEF, Angelo Di Palma. Occasione utile per discutere delle vertenze in atto e del panorama occupazionale in Irpinia ma anche, ovviamente, per fermarsi un attimo e augurare a tutta la provincia serenità nell’ambito lavorativo e familiare.