Comunità Montana Terminio Cervialto: dopo 13 anni la svolta Boccuzzi: operai idraulico forestali pagati finalmente regolarmente

"La Comunità Montana Terminio Cervialto ha pagato gli emolumenti relativi al mese di maggio 2023 ai suoi operai idraulico forestali, tornando finalmente alla regolarità nella consegna delle buste paga e nella corresponsione degli stipendi. Dopo ben 13 anni caratterizzati da ritardi, spesso insostenibili, siamo orgogliosi di poter dire di aver superato una criticità che ha sempre condizionato l'operato del nostro Ente Montano." Così in una nota Teodoro Boccuzzi, Presidente della Comunità Montana Terminio Cervialto.



"Dopo aver superato la fase dei ricorsi davanti alla giustizia amministrativa - spiega Boccuzzi - dal mese di gennaio siamo all'opera per rilanciare la Terminio Cervialto, ma soprattutto per affrontare le non poche criticità che fin qui hanno rappresentato una palla al piede della Comunità Montana. In primis abbiamo ritenuto di affrontare con decisione la intollerabile condizione nella quale hanno fin qui lavorato gli operai idraulico forestali, pagati quasi sempre a singhiozzo, con il conseguente accumulo di ritardi gravissimi. Una condizione penalizzante non solo per la funzionalità dell'Ente, ma anche e soprattutto per tanti nuclei familiari lasciati per mesi senza un'entrata. Oggi possiamo dire con soddisfazione di aver inaugurato una nuova fase, che non solo vede l'ultima mensilità pagata regolarmente, ma che presenta i presupposti per poter assicurare questa regolarità anche in futuro. Con la stessa determinazione - prosegue Boccuzzi - siamo al lavoro per chiudere un altro capitolo che riguarda alcune spettanze degli operai che risalgono al periodo dal 2012 al 2014. A tal fine stiamo portando avanti un'interlocuzione intensa con le rappresentanze sindacali per arrivare presto ad un accordo che sia pienamente soddisfacente per gli interessati."



"Sul versante del personale - fa sapere il Presidente - abbiamo avviato la stabilizzazione di 5 lavoratori socialmente utili e abbiamo presentato alla Regione un'apposita istanza finalizzata ad ottenere lo sblocco del turn over, al fine di adeguare una pianta organica ormai insufficiente rispetto alle esigenze di funzionalità dell'Ente e alle necessità che ci vengono rappresentate dai territori e dalle amministrazioni locali. Confidiamo nel fatto che questa nostra richiesta possa essere accolta celermente, così da garantire servizi puntuali, efficienti e all'altezza delle aspettative."



"La nostra amministrazione - fa sapere poi Boccuzzi - ha recentemente ottenuto un finanziamento di 590 mila euro per l'acquisto di mezzi meccanici che saranno utilizzati nel campo della forestazione. Un altro importante tassello di un progetto complessivo di efficace e lungimirante gestione della Terminio Cervialto. Prossimamente, dopo un'intensa fase di ascolto del territorio, in totale sinergia con i comuni, ci faremo promotori di un evento che servirà a presentare nei dettagli questo nostro Progetto che, per quanto ci riguarda, dovrà confermare quella svolta definitiva nella vita della Comunità che - conclude il Presidente - abbiamo già avviato nei primi mesi di amministrazione."