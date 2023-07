IIA, Uilm: "non permetteremo che si smantelli polo industriale" I lavoratori in presidio a Roma davanti al Ministero

“In assenza di un piano di sviluppo e di ripresa produttiva, continueremo a mantenere alta l’attenzione sulla vertenza IIA. Non permetteremo a nessuno di smantellare un ennesimo polo industriale fondamentale per il territorio avellinese e per la Campania”. Così Crescenza Auriemma, segretario generale Uilm Campania e Gaetano Altieri, segretario provinciale Uilm Avellino, commentando la manifestazione che i lavoratori di Industria Italiana Autobus hanno inscenato a Roma sotto il ministero delle Imprese e del Made in Italy.

“A poche settimane dal cambio dei vertici aziendali, non capiamo come mai non ci sia ancora stato un incontro con i sindacati per spiegare quali siano le evoluzioni produttive dello stabilimento di Flumeri – hanno aggiunto Auriemma e Altieri - Ad Avellino si producono autobus elettrici di ultima generazione e non si comprende perché questa produzione di eccellenza italiana, nella prospettiva di un progetto di transizione ecologica, non riesca a decollare a causa di mancanza di materiali. Dopo i lunghi anni trascorsi a cercare la giusta soluzione produttiva non permetteremo a nessuno di annullare gli impegni assunti. Chiediamo al governo e alla nuova dirigenza di aprire da subito un tavolo di discussione per riavviare la produzione a Flumeri”, hanno concluso i segretari Uilm.