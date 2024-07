Addio al Cavalier Pepe, in prima linea nell’imprenditoria del vino Punto di riferimento per tutta la Comunità luogosanese

Si è spento a Bruxelles, dove si era trasferito da giovanissimo, Angelo Pepe, nominato nel 1998 Cavaliere della Repubblica dal Presidente Oscar Luigi Scalfaro. Nel 1979 la scommessa del primo ristorante, “Il Sogno d’Italia” e il progetto di riqualificare i vigneti di famiglia, tra Luogosano e Sant’Angelo All’Esca. Era nata così la Tenuta che porta il suo nome, gestita da una delle figlie del Cavaliere, Milena, che da anni ormai si dedica alla produzione del vino e ha dato vita ad etichette esportate in tutto il mondo.

Ad esprimere vivo cordoglio l’intera comunità di Luogosano, a partire dal sindaco Carmine Ferrante “Angelo, con intraprendenza e lungimiranza nel mettere in atto i propri progetti, con grandissimo impegno, forza di volontà, tenacia e duro lavoro, era diventato un imprenditore di successo in Belgio e non solo. Anche se lontano ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo della sua terra di origine che tanto amava.

Punto di riferimento per tutta la Comunità luogosanese non ha fatto mai mancare il suo contributo generoso e il suo aiuto in tante iniziative locali le più diverse.

Al fratello Fiore, Consigliere Comunale, ai figli e a tutti i familiari le più sincere e sentite condoglianze per il vuoto incolmabile che lascia. Luogosano perde un figlio illustre che con orgoglio ha portato nel mondo tanto della nostra terra. Caro Angelo, grazie per tutto quello che hai fatto. La terra ti sia lieve.”