Dramma ArcelorMittal, Santoli (Confimprenditori): solidarietà ai lavoratori La nota stampa

“Massima solidarietà e vicinanza ai lavoratori e alle loro famiglie , lo stesso vale per i colleghi sindaci coinvolti in questa vicenda drammatica ma la politica deve assumersi le sue responsabilità. Le motivazioni alla base della chiusura dello stabilimento di Luogosano (AV) elencate dalla multinazionale ArcelorMittal sono accuse chiare: chiudiamo per i continui blackout , risi idriche e strade dissestate. Sono scuse, avrebbero chiuso lo stesso non lo sappiamo. Certo è che questa vicenda ci fa capire che il Sud oltre che di Zes ha bisogno di supporto alle aziende e che dopo la AcelorMittal altre fabbriche potrebbero essere costrette a chiudere per i costi elevati dell’energia e dei trasporti oltre che per la carenza di servizi e infrastrutture necessari e indispensabili per poter fare impresa oggi.” Gerardo Santoli vice presidente nazionale Confimprenditori sindaco e consigliere provinciale