ArcelorMittal, tavolo in Regione: in bilico il futuro di 70 lavoratori Alle 11 al centro direzionale isola A6

La vertenza Arcelor Mittal entra in una fase cruciale con la convocazione ufficiale di un tavolo regionale, fissato per il giorno 9 aprile alle ore 11:00. L'incontro si terrà presso gli uffici della Direzione generale istruzione, formazione, lavoro e politiche giovanili, ubicati al primo piano dell'isola A6 del Centro direzionale di Napoli.

Risposta alle richieste sindacali

La convocazione giunge in risposta alla richiesta avanzata dalle organizzazioni sindacali (OO.SS.), sottolineando l'urgenza e la rilevanza della questione in oggetto. Il confronto tra le parti mira a esaminare e discutere le problematiche legate alla vertenza, in un contesto che si preannuncia determinante per delineare il futuro delle relazioni industriali e occupazionali dell'azienda.