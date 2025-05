Vertenza Arcelor Mittal, la Regione: "Salvaguardare tutti i lavoratori" I dubbi sul futuro dello stabilimento: in arrivo un tavolo tecnico per trovare soluzioni

"Desta preoccupazione l’approssimarsi del mese di luglio, poiché l’ArcelorMittal ha comunicato per tale scadenza la chiusura dello stabilimento di San Mango Luogosano (Avellino), con il conseguente licenziamento dei suoi 70 addetti. Occorre assolutamente individuare per tempo soluzioni positive della vertenza in essere, per salvaguardare l’occupazione delle maestranze attraverso un piano industriale che offra garanzie e concrete prospettive di rilancio produttivo di questo importante sito industriale". E' quanto si legge in una nota della Regione Campania a proposito della vertenza che riguarda l'opificio irpino.

"La Regione Campania, è stata fin da subito presente in ogni sede per favorire uno sbocco positivo della crisi in atto, in accordo con le organizzazioni sindacali. In continuità con tale impegno, la Regione nelle prossime settimane promuoverà la costituzione di un tavolo tecnico per individuare possibili soluzioni della vertenza, coinvolgendo tutti i soggetti interessati - il monito di Palazzo Santa Lucia -. In vista di tale tavolo, sarà avviata anche un’esplorazione di mercato per verificare la disponibilità di nuovi soggetti imprenditoriali a rilevare lo stabilimento e garantirne un rilancio produttivo. Saranno sviluppati i più opportuni contatti anche con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per scongiurare la chiusura di un’attività produttiva nel territorio irpino, già colpito da numerose situazioni di crisi aziendale".