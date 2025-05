ArcelorMittal, il grido degli operai: "Non lasciateci nel dimenticatoio" L'appello di Michele Rizzo: siamo pronti a tutto

ArcelorMittal, disperazione e rabbia tra i 70 lavoratori della fabbrica di Luogosano. Il termine ultimo per l'attivazione dei licenziamenti di massa si avvicina e gli operai tornano ad appellarsi a istituzioni e imprenditori per salvare lo stabilimento del nucleo industriale di San Mango Sul Calore Luogosano. Martedì nuovo vertice nella sede di confindustria ad Avellino sul tema, e gli operai chiedono certezze su possibili rumors che annunciavano possibili manifestazioni di interesse per rilevare la fabbrica. I sindacati stanno seguendo la delicata vertenza, che interessa un indotto di circa 270 unità lavoro.Non chiedono elemosina ma lavoro gli operai, da settimane alle prese con la delicata vertenza, che travolge decine di famiglie monoreddito.