Arcelor Mittal, settimana decisiva: domani tavolo di crisi in Regione Morsa (Cgil): servono soluzioni. Ecco quali

Inizia oggi la settimana entra la quale si decide gran parte del futuro dei lavoratori ormai ex Arcelor Mittal di Luogosano.

Infatti, per domani mattina è convocato presso l' assessorato al lavoro della Regione Campania il tavolo di crisi alla presenza dell' assessore Marchiello, i Consiglieri Regionali, i Sindaci, l' Azienda e le Organizzazioni Sindacali durante il quale chiederemo una condivisione su tempi e criteri sulla reindustrializzazione e sulla continuità produttiva ed occupazionale.

Giovedì assemblea a Taurasi

Per il giorno 26 giugno presso il Castello di Taurasi è convocata un' assemblea pubblica alla presenza dei Lavoratori, dei Sindaci,dei Consiglieri Regionali, Presidente e Consiglieri Provinciali, Deputati e Cittadini.

All' assemblea sarà presente Loris Scarpa della FIOM Nazionale.

Venerdì incontro in prefettura

Per il giorno 27 giugno, con impegno di SE il Prefetto,è programmato un incontro tra una delegazione di Lavoratori ed il Ministro Piantedosi. Infine, il giorno 30 giugno ci sarà l' incontro in Regione Campania per la conclusione della procedura di licenziamento collettivo. L' obiettivo di questa settimana di mobilitazione sarà quello di trovare una soluzione che preveda:

La reindustrializzazione del sito di Luogosano

Sostegno al reddito durante i periodi di Cassa integrazione, che dovrebbe essere utilizzata in attesa che si completi il processo di industrializzazione. Sostegno ad eventuali uscite incentivate volontarie.

"Su questi punti ci apprestiamo ad affrontare la settimana decisiva, consapevoli della responsabilità che ci portiamo addosso ma con il sostegno e la determinazione dei lavoratori, proveremo a dare un futuro a Luogosano.". Spiega Giuseppe Morsa.