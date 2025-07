Il ministro Urso in visita alle nuove linee Sira di Nusco: "Sfida significativa" "La scelta su Industria Italiana Autobus? Abbiamo scongiurato il peggio"

"Qui viene lanciata una sfida importante, significativa, coraggiosa, che avrà il sostegno del Governo anche perché riguarda un'impresa che opera nel Mezzogiorno in un settore altamente sfidante come quello delle componenti per le auto": così si è espresso il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in visita alle nuove linee automatizzate della SAI (Sira Automation Industry) a Nusco. Delegazione nel sito industriale e poi in conferenza stampa con il ministro in compagnia del presidente di Sira Industrie, Valerio Gruppioni, del responsabile Area Incentivi e Innovazione, Luigi Gallo, e dell'amministratore delegato Magna PT, Aldo Cirilli.

"L'industria italiana c'è"

"Pensiamo che questa sfida possa essere vinta dall'industria italiana se anche le istituzioni europee si convinceranno della necessità di rivedere il percorso del green deal che ha portato, per come è stato realizzato, al collasso dell'industria europea dell'auto. - ha spiegato Urso - E nel contempo c'è l'obiettivo di strappare un accordo con gli Stati Uniti che punti alla riduzione dei dazi nel settore delle auto. È una giornata importante perché dimostra che l'industria italiana c'è. È coraggiosa, resiliente, convinta sulla possibilità di rilanciare il settore dell'automotive. Quest'anno il Governo ha messo in campo altri 200 milioni di euro per contratti di sviluppo nel settore dell'automotive come quello che ha consentito a questa impresa di inaugurare oggi una nuova linea produttiva".

"La scelta sull'IIA? Scongiurato il peggio"

"Nel 2024 il Gruppo Sira aveva presentato una manifestazione d'interesse per l'IIA, oggi Menarini: "La proprietà era di Leonardo e di Invitalia. Hanno trattato con i vari acquirenti e hanno scelto un gruppo che ha presentato un piano industriale che porta a nuova occupazione e alla produzione di autobus sostenibili e rispondenti alle richieste del mercato. - ha aggiunto il ministro - Quando giunsi al Governo tre anni fa l'Industria Italiana Autobus era al collasso per le scelte folli realizzate dal precedente esecutivo. E tutti ritenevano che sarebbe stato costretta alla chiusura. Oggi, invece, parliamo di quando saranno assunti i nuovi occupati. Quindi, abbiamo scongiurato il peggio e finalmente vi è una nuova industria che ha assunto il nome di Menarini e che si confronta con i sindacati e con i piani industriali che intende realizzare. Anche in quel caso siamo sulla strada giusta. Tutti i casi di crisi industriali giunti al nostro dicastero in questi tre anni hanno avuto una soluzione positiva. Nessuno stabilimento è stato chiuso e non vi sono stati licenziamenti collettivi. Noi, a differenza di altri, abbiamo particolare cura del lavoro. Sappiamo cosa significhi il lavoro e l'impresa e, infatti, in questi quasi tre anni di Governo sono stati creati un milione e centomila nuovi posti di lavoro e vi sono in Italia un milione e trecentomila nuovi posti di lavoro a contratto stabile: il record storico dell'occupazione che ogni giorno cresce. Questa è la vera risposta anche a chi nel Mezzogiorno aspira ad avere un lavoro".