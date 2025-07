Avellino, dopo 18 anni ha chiuso Zara: lo staff saluta, commozione al Corso Stasera alle 20.30 la saracinesca dello store è stata abbassata tra applausi e commozione di tanti

Alle 20.30 di questa sera, 20 luglio 2025, ha chiuso ufficialmente i battenti lo storico store di Zara ad Avellino. Appalusi e commozione dello staff mentre la saracinesca è stata abbassata, a conclusione dell'ultimo giorno di attività dello store ad Avellino. In tanti sui social hanno immortalato il lungo applauso che lo staff ha dedicato al momento, che cala il sipario sulla storia del punto vendita di Avellino.

La chiusura del negozio al Corso Vittorio Emanuele

La chiusura del negozio a corso Vittorio Emanuele ricade all’interno della riorganizzazione aziendale avviata nel periodo post-Covid. Il gruppo Inditex, proprietario del marchio Zara,aveva annunciato la chiusura di 1.200 negozi in tutto il mondo nell’ambito di una riorganizzazione aziendale. Tra questi c’è anche il punto vendita di Avellino. Per le lavoratrici del punto vendita del Corso si prospetta un trasferimento presso altri negozi fuori provincia.

La petizione, la comunità

Nei mesi scorsi era stata lanciata una petizione online ,“Zara – si leggeva nel testo della petizione – è un importante punto di riferimento per la moda nella nostra città e la sua potenziale chiusura avrebbe effetti negativi sia sulla varietà di shopping che sull’economia locale (... )La chiusura del punto vendita non riguarda solo i dipendenti, ma anche i cittadini che vi fanno acquisti. Zara, infatti, non è solo un luogo di lavoro, ma anche un punto di riferimento per chi desidera rimanere aggiornato sulle ultime tendenze a prezzi accessibili”.