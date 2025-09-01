Avellino incentivi auto elettriche 2025: via libera al bonus in 33 comuni irpini Il via libera dal Ministero, l'elenco dei comuni interessati. Ok ad Avellino

I residenti in 33 comuni della provincia di Avellino potranno beneficiare delle agevolazioni previste dal ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica per l'acquisto di veicoli elettrici. È quanto contenuto nel decreto attuativo adottato dal governo che, a partire dal mese di settembre, mette a disposizione 600 milioni di euro a favore dei territori ricadenti nella fascia urbana delle città incamminate verso un futuro più verde e moderno, che offre ai cittadini la possibilità di contribuire direttamente alla sostenibilità ambientale. I comuni per i cui residenti sono previste le agevolazioni sono: Aiello del Sabato, Altavilla Irpina, Avellino, Atripalda, Candida, Capriglia Irpina, Castelvetere sul Calore, Cesinali, Chiusano di San Domenico, Contrada, Forino, Grottolella, Lapio, Manocalzati, Mercogliano, Montefalcione, Monteforte Irpino, Montefredane, Montefusco, Ospedaletto d'Alpinolo, Parolise, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Salza Irpina, San Mango sul Calore, San Michele di Serino, San Potito Ultra, Sant'Angelo a Scala, Santa Paolina, Sorbo Serpico, Summonte, Tufo, Volturara Irpina. "I residenti in questi municipi potranno beneficiare delle agevolazioni previste dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per l'acquisto di veicoli elettrici. Un'opportunità significativa che permetterà ai cittadini residenti di accedere ad incentivi utili a svecchiare il parco auto e a promuovere la mobilità sostenibile", ha spiegato il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, uno dei comuni che beneficerà degli incentivi. L'obiettivo è favorire il rinnovo del parco circolante con veicoli a zero emissioni, contribuendo alla riduzione dell'inquinamento urbano e al miglioramento della qualità dell'aria. Per accedere al contributo, sarà necessario rottamare un veicolo termico fino a Euro 5.