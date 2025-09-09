Lacedonia, crisi Sigit: la vicinanza dell'amministrazione comunale Durante il periodo di avvio della produzione la società prevede il ricorso al contratto di 24 mesi

L'amministrazione Comunale di Lacedonia - da sempre sensibile alle politiche industriali e al mondo delle attività produttive - è vicina ai lavoratori della Sigit, azienda dell'area industriale del Calaggio, che sta attraversando un periodo di crisi.

Per questo il sindaco di Lacedonia, Antonio di Conza, il 5 settembre ha partecipato ad un importante tavolo tecnico dove erano presenti l’assessore al lavoro e attività produttive della regione Campania, Antonio Marchiello, i responsabili sindacali provinciali, i rappresentanti della Sigit e le RSU dello stabilimento di Lacedonia.

Dopo le varie interlocuzioni di questi ultimi mesi, l’azienda Sigit ha proposto una soluzione che possa evitare decisioni traumatiche -come la chiusura dello stabilimento-mediante una collaborazione con l'azienda FCE di Pomezia, start-up impegnata nello sviluppo di batterie innovative affidandone la produzione del prodotto.

Si stima che tale attività possa assorbire il personale dello stabilimento di Lacedonia garantendo il mantenimento dei livelli occupazionali in essere. Durante il periodo di avvio della produzione la società prevede il ricorso al contratto di solidarietà per 24 mesi, durante i quali verranno pianificate le attività formative necessarie per la riqualificazione degli impianti e dei processi produttivi.

L’amministrazione comunale di Lacedonia, alla luce di questi importanti risvolti, esprime vicinanza ai lavoratori dell'azienda in difficoltà e auspica che la soluzione proposta garantisca la stabilità lavorativa dei dipendenti che-legati alla nostra terra - possano così restarvi.

